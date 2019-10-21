Школа загорелась сегодня утром в селе Олха Шелеховского района

Школа загорелась сегодня утром в селе Олха Шелеховского района

21.10.19

Как сообщили в МЧС России по Иркутской области, причиной стало короткое замыкание в электрощитовой. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 129 человек, в основном это ученики школы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали, на месте работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Занятия в школе отменили, всех детей распустили по домам.

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