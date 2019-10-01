Серьезная авария произошла в Иркутске

Малолитражку раздавила и буквально впечатала в столб фура. Серьезная авария произошла сегодня днем на улице Трактовой в Иркутске. Водитель «Мазды» двигалась из парковочного кармана на остановке «Бакалея» в сторону центра города. Женщина, по ее словам, не увидела фуру, которая попала в «слепую зону», и заехала прямо под большегруз, он шел по крайней правой полосе. Легковушку зажало между грузовиком и световой опорой, машина сильно повреждена. Водители от медпомощи отказались.