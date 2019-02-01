Сердце ангарчанина остановилось, когда он был за рулем

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Ангарске. Там на перекрестке улицы Преображенской и Ленинградского проспекта произошла авария. Автомобиль «Хонда Одиссей» съехал с кольца в кювет и снес дорожный знак. Водителя еще до приезда скорой помощи обнаружили за рулем мертвым. По предварительной информации, 66-летний местный житель, управляя машиной, скончался от сердечной недостаточности. По данному факту проводится всесторонняя проверка.