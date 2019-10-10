Сентябрь и октябрь – самые аварийные месяцы

Такой вывод сделали сотрудники полиции Иркутской области. Причина — ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, гололед. Именно они увеличивают вероятность возникновения ДТП. Осенью прошлого года было зарегистрировано 1040 аварий, что составило более 30% от общего числа ДТП за весь год. А зимой произошло 735 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы ГИБДД напоминают о своевременной смене резины и необходимых правилах безопасности на дорогах в наступающем сезоне: соблюдать дистанцию и скоростной режим. Необходимо проверить и техсостояние тормозной и рулевой систем. Пешеходам посоветовали применять светоотражатели. По статистике, это снижает риск ДТП в 6,5 раз.