Сегодня исполнилось 25 лет с момента трагедии в Иркутске, когда горела гостиница «Сибирь»

Тогда 7 человек погибли, судьба еще пятерых до сих пор неизвестна. С тех пор от здания построенного в начале 30-х годов ХХ века в конструктивистском стиле осталось только правое крыло. А центральная и левая, южная, часть сгорели.

Сейчас пенсионер, а тогда начальник дежурной смены Александр Левченко был на месте через 4 минуты после принятия вызова. Майор оценил обстановку, зашел в гостиницу, начал эвакуацию.

Александр ЛЕВЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: Если честно, то я, когда прибыл, не предполагал, что такое может получиться. Да, задымление было большим в помещениях. И люди, которые эвакуировались нами из номеров, были спокойны. Да, мы их поторапливали.

Постояльцы, а в этот момент официально проживал 171 человек, были со сна. Все случилось в четвертом часу утра. В первое время на месте работали несколько расчетов. Других не было. Ведь часть гарнизона перед этим, вот страшное совпадение, уехала на крупный пожар в Листвянку. Те, кто мог, с помощью лестниц снимали людей с верхних этажей. Кого-то выводили. Всего сами пожарные спасли 45 человек.

Александр ЛЕВЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: Обошел здание. От момента прибытия до всего этого прошло минут 8. Вышел во двор и, честно говоря, там уже не ожидал такого. Огонь гулял уже по крыше. Для меня сначала это шоковое состояние. Ну, это секунды. А потом вспомнил про пустоты. Ну, и в первую очередь это спасение людей.

Межэтажные пустоты. Диаметром до полуметра. Страшные особенности строения здания. По ним огонь, подгоняемый ветром, словно по печной трубе, моментально перемещался по гостинице. Через полчаса после начала все левое крыло уже полыхало полностью.

В этот момент с обратной стороны здания находился Алексей Кузовлев. 17-летнего студента пожарного училища подняли по тревоге и привезли на место ЧП. Первая задача — помощь старшим коллегам. И проливка соседнего жилого дома, который, кстати, намного позже тоже сгорит.

Алексей КУЗОВЛЕВ, в 1995 ГОДУ КУРСАНТ ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИРКУТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МВД: Жильцы тут бегали с ведрами. Бабушки в основном, контингент такой престарелый. Они все боялись, что их дом загорится. Все кричали: «Вы нас не тушите, вы нас спасайте!» А тут чего спасать-то было. Они на расстоянии были. А крыша парила, ну так из-за холода же. Мы ее проливаем, она парит. Они думают, что это дым и они горят. На самом деле не горели.

Холод в ту мартовскую ночь стоял адский. Около минус 25-ти, плюс северный ветер. По ощущениям — жуть. Замерзало все. А тушили пожар 12 часов. Уже днем по рациям прозвучала команда «Ликвидация завершена!». Начался разбор завалов.

Подразделение Алексея нашло одного погибшего. Всего же, по официальным данным, их 7. Плюс пятеро считаются пропавшими без вести. Сейчас на месте пустырь.

За 25 лет, прошедших с момента пожара, территория, на которой стояла сгоревшая часть гостиницы, заросла кустарником. И с тех пор здесь ничего не построено. Это и удивительно: все-таки земля в центре города. Но, по неофициальной информации, это, возможно, потому, что уголовное дело по массовой гибели людей до сих пор не закрыто.