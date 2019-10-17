Сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП в Иркутске

Сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП в Иркутске

17.10.19

Сбил на полной скорости и уехал. Женщина погибла в ДТП на улице Трактовой в Иркутске. В среду в 19.30 люди шли по переходу на зеленый сигнал светофора на остановке «Бакалея». В этот момент по левой полосе дороги пронесся кроссовер. Он на всем ходу сбил женщину и, не снижая скорости, скрылся с места. 39-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Полицейские просят помощи у всех свидетелей, в том числе водителей, чьи автомобили оборудованы регистраторами. А виновнику рекомендуют самостоятельно явиться для дачи объяснений.

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