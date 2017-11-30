Самолет задержали в Красноярске

Пассажиры рейса авиакомпании «Ямал», следовавшие из Иркутска в Тюмень, не смогли вылететь из Красноярска, где самолет совершал техническую остановку.

Аэропорт Емельяново. Здесь посадка для пассажиров рейса Иркутск-Тюмень должна была занять не больше часа. А растянулась — на все 12.

Яна Колотеева, пассажир рейса YC-395 Иркутск — Тюмень: Когда приземлились в Красноярске, рейс почему-то постоянно откладывали. Мы опоздали и прилетели на 20 минут позже. Рейс откладывали в течение трех-четырех часов. Только потом нам сказали, что он отложен до самого вечера, и что там сломалась какая-то запчасть во время полета, поэтому мы не можем лететь. Сейчас непонятно, полетим мы на этом самолете, или другой экипаж пришлют.

Вот так выглядит Сухой Суперджет, который сегодня около 3 ночи вылетел из иркутского аэропорта. После технической остановки в Красноярске он должен был отправиться в Тюмень. На борту около 100 человек. Новостями о том, что во время полета что-то сломалось, обеспокоены все. Ситуация усугубляется тем, что по телефонам представительств «Ямала» дозвониться невозможно. Номера принадлежат частным лицам.

Нашей программе удается дозвониться до офиса «Ямала». У них это уже не первое такое происшествие. В марте в Тюмени аварийно сел Боинг компании. После долгих переговоров выходим на коммерческого директора.

Андрей ДУБРОВ, коммерческий директор авиакомпании «Ямал»: Серьезной поломки нет. Прилетит туда наш инженер, технический состав. Осмотрит все. Там при буксировании воздушного судна вырвали болт, который соединяет водило с колесом. Ничего страшного нет, на безопасности это не должно отразиться. Инженер, который имеет допуск, осмотрит все. Бывает такое, часто вырывают . Если все нормально, самолет продолжит полет.

В Емельяново инженеров не ждут. Приводят в порядок деталь своими силами. И отмечают — поломка рядовая, такие случаются регулярно.

Никита Палеха, пресс-секретарь аэропорта «Емельяново», г. Красноярск: При транспортировке судна лопнул связной болт. Это специальный подстраховочный болт, который при перегрузке позволяет не повредить целостность конструкции воздушного судна. Воздушное судно готовится к вылету. Чинить ничего не нужно. Этот болт находится в месте крепления самолета и отбуксировощика.

Пассажиров разместили в гостинице Красноярска. Как сообщают в аэропорту Емельяново, лайнер поднимется в небо в 16:00 по местному времени, после почти 12-часовой задержки.

Однако нам стало известно, что сейчас пассажиры рейса все еще находятся в аэропорту Красноярска. Вылет вновь перенесли — на 17:00, но на посадку их так и не пригласили. Когда ожидающие доберутся до пункта назначения, остается неизвестно. Мы продолжаем следить за ситуацией.