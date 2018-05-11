Рыбак утонул на Байкале

ЧП случилось в местности Арготы Ольхонского района. Резиновая лодка с двумя рыбаками налетела на острый край льдины и начала сдуваться.

Так пояснили в региональном МЧС. Мужчина, оказавшийся в холодной воде, утонул. На помощь второму подоспели очевидцы. Пострадавший, житель села Еланцы, госпитализирован в районную больницу с диагнозом переохлаждение. В районе ЧП сейчас работают водолазы. Глубина в месте поисков превышает 30 метров. Параллельно ведутся поисковые работы на Усть-илимском водохранилище. Там во время лыжной прогулки утонул человек. Звонивший мужчина сказал, что предпринимает попытки вытащить из воды друга. Но телефонная связь оборвалась. Спасатели отследили звонок и выяснили приблизительные координаты района, откуда он был сделан и выехали на место. Следов провала не обнаружено. Поиски пропавших продолжаются.