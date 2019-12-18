Рыбак провалился под лед и погиб на реке Игирма

Рыбак провалился под лед и погиб на реке Игирма

18.12.19

75-летний мужчина не вернулся в назначенное время с рыбалки. Спасатели начали поиски. Следы его машины нашли в 2,5 километрах от поселка Новая Игирма, они пересекали реку и обрывались рядом с мостом. Несколько дней шли поисковые и водолазные работы. С помощью водолазного комплекса и обнаружили автомобиль. Водитель находился внутри. Глубина в этом месте 17 метров. На мосту установили кран и подняли машину. Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Спасатели отметили, что у водителя не было необходимости выезжать на лед: над рекой есть мост. Государственные инспекторы по маломерным судам напоминают: выезд на лед вне ледовых переправ опасен для жизни.

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