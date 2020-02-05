Режим повышенной готовности ввели в Усть-Куте

Режим повышенной готовности ввели в Усть-Куте

05.02.20

Нехватка топлива на котельной в Усть-Куте привела к тому, что власти северного города с 4 февраля ввели особое положение. Проблемы с углем на одной из 13 котельных, которую, к слову, совсем недавно передали на баланс муниципалитета, — настоящая «головная боль», отмечают в пресс-службе администрации Усть-Кута. Тем временем уголь уже начали завозить, всего планируют поставку порядка 400 тонн топлива.

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