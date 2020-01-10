Режим ЧС введен в селе Олха

Такое решение принял сегодня мэр Шелеховского района. Причина — выход из берегов ручья Винокурный. Чтобы избежать подтопления жилых участков и автодороги, сейчас ведут очистку русла ото льда.

Все началось в ночь с 8 на 9 января. Русло ручья Винокурный промерзло, и воде деваться было некуда. Она начала подниматься и выходить из берегов.

Жительница улицы Комсомольской Алена Шмотова несет вахту с лопатой в руках. До этого они вместе с мужем сделали небольшую канавку, чтобы вода уходила, поставили мостик. Теперь машины олхинцев могут спокойно пройти этот участок.

Алена ШМОТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА с. ОЛХА: В один ручеек хоть побежало сейчас. А то вечером-то вообще было озеро почти. И люди вечером после работы не могли тут пройти даже. Смотрим, чтобы его не перекрыло и вода опять не побежала.

Впрочем, один из участков вода все-таки затронула. Кусты во льду. Ручей Винокурный естественного происхождения. Бежит с гор. Местные говорят, что в нем даже водилась рыба. В него недалеко от села попадают воды с шелеховских заводов. В свое время русло ручья загнали в трубу, которая лежит под дорогой, и сделали канал вокруг домов, чтобы ручей дальше впадал в Олху. Сейчас вода пошла напрямую.

Виктория МИРГОРОДСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА с. ОЛХА: Еще проблема: вот она сейчас идет в Олху. Я пока проверить не могу, не дойти туда, но она в Олху идет. А люди вон там берут воду, и мы не знаем, что это за вода-то, качество ее. Это из года в год повторяется, все по одному и в одно и то же время примерно.

Режим ЧС объявили сегодня утром. Была угроза выхода воды на трассу. Сейчас с помощью двух экскаваторов ниже по течению ручья начали вскрывать лед и убирать его на берег.

Максим ГРИЦЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА: Превентивные мероприятия. Руслоуглубление. Руслорасширение. Полномочия возложены на министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, мы совместно с ними разрабатываем. Мы здесь участвуем. Данное русло надо просто углубить, его давно просто не чистили. И тогда пропускная способность будет достаточной. Из-за подпора просто образуется выше по течению наледь.

А пока жители улицы Комсомольской продолжат дежурство, потому как повторения ситуации прошлого года, когда в морозы затопило пять участков и пропали запасы на зиму, никому не хочется.