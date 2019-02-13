Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Култук Слюдяного района

Это связано с подтоплением приусадебных участков, их 16. В результате промерзания русла рек произошел выход воды на лед. Тиганчиха подтопила пять участков — там 25 человек, из них 8 детей. От вод Медлянки пострадали 11 подворий и 38 жителей. На месте работает оперативная группа Слюдянского пожарно-спасательного гарнизона. Задействовано 15 человек, 8 единиц техники. Кроме того, по информации спасательных служб, в регионе зафиксирован подъем уровня воды в трех районах: Иркутском, Ангарском и Шелеховском. На контроле еще 14 мест, в зоне постоянного мониторинга реки Олха, Крестовка, Ушаковка, Баяндайка, Анга и другие небольшие водоемы.

Валерий ШАНЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Они обусловлены низкими температурами, ручьи малые и реки промерзают и изменяют русло, вода, естественно, выходит из своего русла и растекается по пониженным участкам местности вокруг русел рек. У нас рядом с реками находятся садоводческие участки, небольшие населенные пункты. Вода попадает на участки, происходит подтопление. Ни один дом у нас не подтоплен.