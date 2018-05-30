Региональное МЧС проводит доследственную проверку по факту происшествия в «Сильвер Молле»

Накануне на кровле 4-х этажного здания торгового центра произошло короткое замыкание электрического кабеля.

Служба охраны сообщила пожарным о случившемся и начала эвакуацию посетителей. Из здания вывели 600 человек. Персонал своими силами ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, тем самым предотвратив пожар. Никто из людей не пострадал. Как отмечено на сайте ведомства, Сильвер молл был допущен к работе после устранения серьёзных нарушений требований пожарной безопасности. В течение трёх дней будет установлена причина короткого замыкания. Также будет дана оценка действиям персонала. Информация будет направлена в прокуратуру для принятия решения.