Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Сергея Копылова перенесли на 27 сентября

Отсутствие состава преступления. На этом в уголовном деле бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова настаивает сторона защиты. Сегодня в Иркутском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов экс-чиновника. Их главное требование — отпустить подзащитного на свободу.

Дело настолько резонансное, что всех желающих присутствовать на судебном заседании смогли уместить лишь в двух залах. Осужденный Сергей Копылов общается по видеосвязи из СИЗО. Позиция его адвокатов — а их трое — в том, что мэр Копылов не превышал своих должностных полномочий. А его обвиняют, что он выдал в аренду два участка фирме, которая занималась строительством дороги на МРС в Ольхонском районе, а земли якобы входили в границы особой охраняемой территории.

Дмитрий ДМИТРИЕВ, АДВОКАТ СЕРГЕЯ КОПЫЛОВА: Мэр не может знать, где какие границы идут, это вопрос землеустроителей. Но это вообще не вопрос мэра. Нельзя эти действия квалифицировать как явное превышение. И тем более сажать за них в тюрьму.

13 июня этого года Эхирит-Булагатский районный суд признал Сергея Копылова виновным и приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Это всколыхнуло небывалую волну общественного недовольства, многочисленные митинги в защиту проводили на родной ему земле в Ольхонском районе, а также в Иркутске.

Наталья КОПЫЛОВА, ЖЕНА СЕРГЕЯ КОПЫЛОВА: Если этот суд нас не услышит, мы пойдем дальше и будем сражаться. Я надеюсь, что на нашем пути попадется судья, который захочет разобраться во всех этих нормативных актах.

Сегодня суд после того, как выслушал защиту и гособвинение, объявил перерыв в заседании по рассмотрению апелляции до 27 сентября. Сторона защиты настаивает на снятии обвинений с бывшего мэра и его освобождении.