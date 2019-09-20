Пропавшая в Нижнеудинском районе женщина сама вышла из леса

Вышла из леса сама, проплутав трое суток. В Нижнеудинском районе нашли женщину, поиски которой вели с 17 сентября. 61-летняя пенсионерка с родственниками отправилась за грибами и заблудилась. Сегодня она смогла выйти к железной дороге, ориентируясь на шум поездов, и нашла людей. Напомним, искали пропавшую более 50 человек. Как пешие группы в составе спасателей, сотрудников полиции, местного лесничества и волонтеров, так и с воздуха, вертолетом Ми-8 МЧС России. Спасатели настоятельно рекомендуют не ходить по лесу в одиночку, но если такая необходимость все-таки есть, при себе обязательно нужно иметь заряженный телефон, чтобы дозвониться в службу 112, а также компас, спички и теплые вещи.