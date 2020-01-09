Происшествий в Приангарье в новогодние праздники стало меньше

Жители региона научились отдыхать. Такой вывод можно сделать, если посмотреть статистику специальных служб Прибайкалья. Полиция и пожарные говорят: происшествий стало меньше.

Горело сильно, но меньше. Из 131 пожара на территории региона причиной трех стала пиротехника. В Тайшете из-за поджога дома погибли двое местных жителей. Неосторожное обращение с огнем — и жители общежития в Иркутске-II были вынуждены эвакуироваться. Как и горожане в переулке Пограничном. Там в многоквартирном доме загорелась одна из комнат. 200 человек сами покинули помещения, а 31 спасли пожарные. Но в целом сотрудники МЧС отмечают, что праздники в Прибайкалье прошли относительно спокойно. ЧП с огнем стало меньше, чем в прошлые годы. Но есть и исключения.

Виктор ПАШКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Усть-Кутский район, который выбился из общей динамики. Количество пожаров выросло в абсолютных значениях в 500 раз. Там горели и жилые дома, и гаражи. Сейчас с этим вопросом разбираемся. Возможно, связано с недостаточной подготовкой со стороны муниципального образования.

Положительная динамика наблюдается и у правоохранительных органов. Количество «новогодних и рождественских» преступлений согласно статистике снизилось. Так, за 8 дней 2020-го возбудили 287 уголовных дел. 12 месяцев назад эта цифра была выше на 13 преступлений. Почти в два раза уменьшилось число грабежей. Второй год подряд на территории Прибайкалья нет разбойных нападений. Впрочем, есть и негатив. И связан он с ситуацией на дорогах.

В целом же праздничные выходные стали самыми антикриминогенными за последние пять лет. Впрочем, и полиция, и пожарные не расслабляются. Например, у сотрудников МЧС впереди не менее «горячая» пора. Понижение уличной температуры традиционно ведет к возможным ЧП с обогревательными приборами и проблемами с электропроводкой.