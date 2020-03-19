Продавец иркутского магазина прогнала вооруженного ножом налетчика

Продавец иркутского магазина прогнала вооруженного ножом налетчика

19.03.20

Продавец комиссионки в Иркутске прогнала преступника, вооруженного ножом, при помощи обычной кружки и красного словца. Парень собирался ограбить магазин на рынке «Южный», требовал деньги, но женщина оказалась не робкого десятка и смогла самостоятельно справиться с нападавшим. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Всех, кто узнал молодого человека, просят звонить по телефонам дежурной части или 02.

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