Продавец иркутского магазина прогнала вооруженного ножом налетчика

Продавец комиссионки в Иркутске прогнала преступника, вооруженного ножом, при помощи обычной кружки и красного словца. Парень собирался ограбить магазин на рынке «Южный», требовал деньги, но женщина оказалась не робкого десятка и смогла самостоятельно справиться с нападавшим. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Всех, кто узнал молодого человека, просят звонить по телефонам дежурной части или 02.