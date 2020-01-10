Принуждали несовершеннолетних девушек к проституции

Принуждали несовершеннолетних девушек к проституции10.01.20
В Иркутске полицейские разыскивают пострадавших от действий преступного сообщества. По версии правоохранителей, 32-летний иркутянин с 2015 года создал не менее 4 фирм по оказанию интимных услуг. В свой бизнес привлекал, в том числе, и несовершеннолетних. В организации преступного сообщества участвовали более 15 человек. В соцсетях они предлагали девушкам высокооплачиваемую работу. Их анкеты размещали на специальном сайте, а после организовывали встречи с клиентами. За попытку отказаться от такой работы девушек наказывали и силой принуждали к продолжению деятельности. Весной прошлого года работу сообщества пресекли сотрудники МВД и Росгвардии.
— Чем занимались?
— Оказанием интимных услуг.
— Как долго?
— Немного.
— Немного — это сколько?
— Два месяца.
— Сколько вам лет?
— 12.
Уголовное дело возбуждено в отношении 16 человек. Следователи не исключают, что лиц, пострадавших от действий криминальной группы, может быть больше. Их просят обратиться в полицию по телефону дежурной части в Иркутске.
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