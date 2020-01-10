Принуждали несовершеннолетних девушек к проституции

В Иркутске полицейские разыскивают пострадавших от действий преступного сообщества. По версии правоохранителей, 32-летний иркутянин с 2015 года создал не менее 4 фирм по оказанию интимных услуг. В свой бизнес привлекал, в том числе, и несовершеннолетних. В организации преступного сообщества участвовали более 15 человек. В соцсетях они предлагали девушкам высокооплачиваемую работу. Их анкеты размещали на специальном сайте, а после организовывали встречи с клиентами. За попытку отказаться от такой работы девушек наказывали и силой принуждали к продолжению деятельности. Весной прошлого года работу сообщества пресекли сотрудники МВД и Росгвардии.

— Чем занимались? — Оказанием интимных услуг. — Как долго? — Немного. — Немного — это сколько? — Два месяца. — Сколько вам лет? — 12.

Уголовное дело возбуждено в отношении 16 человек. Следователи не исключают, что лиц, пострадавших от действий криминальной группы, может быть больше. Их просят обратиться в полицию по телефону дежурной части в Иркутске.