Причины лесного пожара в Иркутском районе выясняют специалисты

Сразу три ведомства отправились на место первого в этом году лесного пожара. Это сотрудники МЧС и МВД, а также специалисты областного лесхоза. Возгорание случилось вечером 9 апреля в Иркутском районе. Огонь тушили 25 человек и 9 пожарных машин. А сегодня специальная комиссия выясняла причины возгорания.

Это случилось вечером 9 апреля. Во время пожара пострадало 22 гектара леса. Садоводство «Илга» находится всего в 300 метрах от очага возгорания. Местные жители говорят, когда почувствовали запах гари, изначально подумали, что кто-то рядом жарит шашлыки. Внимания не обратили. В итоге на место оперативно выехали 25 сотрудников лесной охраны. Пожары в районе Мельничной пади случаются часто, а дома застроены близко друг к другу. Кроме того, не каждый садовод соблюдает противопожарную безопасность. Поэтому волнение местных жителей объяснимо.

Дмитрий МУРАВЬЕВ, ЖИТЕЛЬ СНТ «ИЛГА»: Пожары случаются здесь. Это, я считаю, в первую очередь халатность садоводов наших. С пожарами часто сталкиваемся, это очень страшная вещь. Там дальше, в районе воинской части, тоже пожары случаются, вон там в прошлом году вообще дом сгорел.

Причины возгорания пока неизвестны. Чтобы определить их, специалисты МЧС берут пробу с одного из самых пострадавших участков леса. Используют сразу нескольких газоанализаторов. Это делают, чтобы наиболее точно определить показатель углеводорода в земле. Далее результаты отправят в лабораторию, чтобы понять, каким средством совершили поджег.

Марат ХАЙРУЛЛИН, СТАРШИЙ ДОЗНАВАТЕЛЬ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИКИ по ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы в составе следственно-оперативной группы прибыли на место пожара, чтобы провести осмотр происшествия, устанавливаем признаки места ЧП, выявляем все факты и обстоятельства происшествия.

Кроме МЧС, здесь работают полицейские и специалисты министерства лесного комплекса. Сейчас на территории Иркутской области действует противопожарный режим. Во время него сотрудники минлеса не только проверяют лесопожарную обстановку, но и контролируют распространение огня при отжигах, а при возгораниях незамедлительно принимают все меры для тушения. Для этого на вооружении новая техника, которую, к слову, задействовали и при тушении этого лесного пожара.

Евгений КОЗЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здесь было задействовано два бульдозера, землеройная техника, снегоход, 4 пожарных машины и один УАЗ. Самый эффективный метод — это опашка полосы, когда мы пропахали все поле. Это самый быстрый метод.

В этом году закуплено 40 дополнительных единиц техники, которая до середины июня поступит на вооружение лесхозов. Что касается злоумышленников, за умышленный поджог им грозит уголовное наказание. Нарушение правил пожарной безопасности карается штрафом от 4 тысяч рублей. Сейчас, с 10 апреля, на территории Иркутской области зафиксировано 11 лесных пожаров общей протяженностью 111 гектар.

Михаил ЧУРУКСАЕВ, ВРЕМЕННО ЗАМЕЩАЮЩИЙ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас основная часть пожаров в южных районах Иркутской области. От Слюдянки до Братска. Все пожары потушены в первые сутки, оперативно отреагировали специалисты. Виновных сейчас ищут. На 14 апреля новых пожаров на территории Иркутской области не зафиксировано.

Также МЧС предупреждает, что с 10 апреля на территории Прибайкалья запрещено разводить костры, выжигать сухой траву и уничтожать мусор во всех населенных пунктах рядом с территорией лесного комплекса. Готовить пищу на открытом огне, углях можно исключительно в помещениях, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания. Сейчас ситуацию по соблюдению необходимых мер в регионе в рамках особого противопожарного режима под личным контролем держит врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



