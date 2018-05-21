Причиной пожара на улице Ракитной мог быть поджог

Почти пять часов потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать крупное возгорание в Областном центре.

Огонь охватил кровлю продуктовой базы одной из крупных сетей супермаркетов. Это кадры происшествия с высоты птичьего полета. Горит кровля продовольственной базы на улице Ракитная,17. На пульт пожарной охраны сообщение, о том что в здании дым поступило около полудня. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №4. И первым делом эвакуировали 40 человек из общежития, которое пристроено к складским помещениям.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Пожару присвоен 2-ой ранг сложности. На подмогу прибывают бойцы пожарно-спасательной части номер 1 города Иркутска. Всего было на месте работают 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Часть складских помещение использует одна из крупнейших в Иркутске и Бурятии сетей супермаркетов. Так же в здании хранятся пиломатериалы. Ликвидировать возгорание удается только спустя пять часов. Пострадавших нет.

Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По причине пожара . На месте работала пожарно-испытательная лаборатория. предположительно две версии. это внесения постороннего источника огня,либо электротехническая причина. По одной из версий, что пожар начался от котельной, которая пристроена и находится рядом с этими зданиями.

За сутки спасатели на этот адрес выезжали дважды. Накануне задымление произошло в той самой котельной, которая прилегает к складским помещениям. Работники самостоятельно до прибытия пожарных потушили возгорание. В результате пожара выгорело более 3-х тысяч квадратных метров кровли. Какие убытки понесли предприниматели — еще предстоит подсчитать.