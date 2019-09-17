Предприниматели, пострадавшие от наводнения, начали получать единовременную помощь

По 200 тысяч рублей на восстановление бизнеса. Единовременную помощь начали получать предприниматели, пострадавшие от наводнения. Решение о выплатах из областного бюджета приняла правительственная комиссия и губернатор региона Сергей Левченко. Заявления на получение помощи начали принимать 13 сентября. За прошедшие дни поступило более 30 обращений, по четырем уже сформировали финансовые документы для перевода денег. Сбор заявок продолжат до 24 октября, с условиями можно ознакомиться на сайте https://иркутскпаводок.рф