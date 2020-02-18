Пожилая шелеховчанка чуть не погибла в собственном доме

В Шелехове пожилая женщина несколько дней медленно умирала от холода и голода. Тревогу забила местный почтальон. Когда бабушка не явилась за пенсией, женщина решила сама съездить к ней домой. Но дверь никто не открыл. Соседи объяснили, что не видели бабушку уже несколько дней. Тогда почтальон обратилась в электронную приемную мэра города. К делу подключилась полиция. Специальные службы взломали дверь и увидели страшную картину. В доме, где было холоднее, чем на улице, в своей кровати лежала пожилая женщина. Под одеялом у нее были только бутылка воды и палка колбасы. Оказалось, что печка в доме давно не работает, а обогреватели несколько дней назад вышли из строя. К счастью, бабушку удалось спасти, ее доставили в больницу.

Анна ТОМШИНА, НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ п. ЛЕСНОЙ: То, что дети бросают родителей, для меня непонятно. Я, получается, в воскресенье съездила в полицию и с утра же поехала к ней в больницу. Она меня увидела, расплакалась. Я ей купила необходимые вещи: тапочки, носки. Вчера ездила, сказала, что операцию ей будут делать. Сказала, что руку жалко ей, помощи просит. Сергей ЛИПИ, МЭР г. ШЕЛЕХОВА: Меня удивило во всей этой ситуации, что простая хрупкая девушка,- не спасатель, не врач, не сотрудник полиции, можно сказать, спасла человеку жизнь. И произошло это только благодаря тому, что в человеке есть это качество — неравнодушие.

Сегодня пожилую женщину прооперировали. Она лишилась двух пальцев на правой руке. Шелеховчанке предстоит долгое восстановление в больнице. Уже после будет решаться ее судьба. Возможно, бабушку определят в социальное учреждение.