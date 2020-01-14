Пожилая иркутянка погибла под колесами трамвая

Женщина переходила дорогу в неположенном месте. 65-летняя пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Трагедия случилась на улице Декабрьских Событий.

Переход дороги в неположенном месте. Такова, по мнению очевидцев, причина ДТП на улице Декабрьских Событий. Трамвай, следующий по шестому маршруту, сбил пожилую женщину. По словам пассажиров, вагоновожатая подала сигнал, пытаясь остановить трамвай, но пострадавшую все-таки затянуло под транспорт. Трамвай еще несколько метров тащил за собой пенсионерку.

Ирина ЗАЕВА, ОЧЕВИДЕЦ: Мы ехали в трамвае, проехали пешеходный переход, водитель трамвая резко нажала на тормоза, закричала. Мы видели, как бабушка переходила в неположенном месте. Автоматически сработал сигнал, сработал звук. Бабушка была жива, и мы тут же вызвали скорую помощь.

На место происшествия сразу же прибыли врачи и сотрудники ДПС. Для того чтобы извлечь тело из-под трамвая, прибыла специальная техника. Управляла трамваем машинистка с 23-летним стажем. Женщина находится в состоянии шока. Сейчас с ней работают психологи.

Андрей МАКОВЕЦКИЙ, ДИРЕКТОР МУП «ИРКУТСКГОРТРАНС»: Последнее время в городе случаи участились. На этом перекрестке за последние 9 лет это третий случай, второй со смертельным исходом. Связанно это, следствие покажет, с чем. Но вы сами ведите, первоначально переход был в неположенном месте. Человек не откликнулся на экстренное торможение.

По делу проводят доследственную проверку. Очевидцы могут обратиться в полицию. Это уже не первый случай, когда пожилые люди попадают под трамвай. Так, месяц назад на улице Степана Разина пенсионерка переходила дорогу. Ее не заметила вагоновожатая. Тогда пострадавшая, к счастью, осталась жива. Иркутянам напоминают: переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись, что вас пропускают.