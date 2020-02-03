Пожар в жилом доме Шелехова, без жилья остались почти 20 человек

Внешне цел, внутри уничтожен. Так можно сказать о жилом доме в 18 квартале Шелехова. Накануне там произошел пожар. Без квартир остались два десятка человек.

Комната семьи Коломиных от пожара не пострадала. Но покидать привычное жилье все равно надо. Крупные и ценные вещи уже увезли. Сейчас собирают остатки.

Алена КОЛОМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА: Пока к родственникам. Ждем жилье временное. Потому как здесь жить-проживать невозможно. Запах и гарь. Сам тут немного походишь и уже весь пропах. Да и вообще он же сейчас сырой. Там растает все когда, то гниль начнется.

Пожар произошел в пятницу. В 8 квартирах проживали около 20 человек. Никто от огня и угарного дыма не пострадал. А вот подъезд выгорел почти полностью. По предварительной информации, очаг возгорания находился между 1 и 2 этажом. Огонь почти уничтожил все деревянные конструкции. Лестница прогорела. Перила держатся на одном честном слове. Что же стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты. Есть две версии — неисправность электропроводки или поджог.

Другие специалисты сейчас выясняют степень огненных повреждений дома. Работает комиссия. Параллельно власти города и района ищут варианты с выделением временного жилья. Из 8 семей в таком нуждаются 4.

Сергей ЛИПИН, ГЛАВА г. ШЕЛЕХОВА: Я на 90% уверен, что дом непригоден для жилья. Его надо сносить. Дому 60 лет. Плюс от пожара пострадали, сильно пострадали несущие стены и балка опорная. Жить в нем небезопасно.

Вся информация должна стать известна до конца недели. Тогда и примут решение о судьбе дома, который, если смотреть снаружи, и не выглядит опасным, но внутри вызывает большие опасения.

А позже стало известно, что семье Коломиных нашли жилье. Они уже заехали во временную квартиру.