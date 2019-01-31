Пожар произошел в строящемся жилом доме в иркутском микрорайоне Ново-Ленино
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Пожар произошел в строящемся жилом доме в иркутском микрорайоне Ново-Ленино

31.01.19

ЧП случилось сегодня ночью. Огонь охватил строительные леса на площади 300 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Отметим, следователи пока не могут приступить к экспертизе, так как есть угроза обрушения сгоревших балок.

[(000308)2019-01-31-14-20-27]

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