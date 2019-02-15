Пожар произошел на территории предприятия «Усольехимпром»

Это уже пятое возгорание с начала февраля. Во время проверок специалисты главного управления МЧС России по Иркутской области установили: основная причина — применение открытого огня. Люди ведут незаконную деятельность на территории промплощадки. Сейчас сформированы дополнительные группы спасателей для патрулирования территории, чтобы пресечь нарушение правил пожарной безопасности. Только за минувшие сутки зарегистрировали три факта проведения огневых работ с несоблюдениями обязательных требований. Спасатели заявили: предприятие не функционирует, но на его территории остаются опасные вещества, которые при пожаре могут представлять реальную угрозу.