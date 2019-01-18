Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Сегодня в 17.30 на АНХК загорелась печь в установке по переработке нефтепродукта. Один человек травмирован. Очевидцы сообщают, что огню предшествовал хлопок. На тушении работают 78 человек, 26 единиц техники. Это силы пожарной безопасности Роснефти и МЧС. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Угрозы распространения огня, как сообщают спасатели, нет.