Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

18.01.19

Сегодня в 17.30 на АНХК загорелась печь в установке по переработке нефтепродукта. Один человек травмирован. Очевидцы сообщают, что огню предшествовал хлопок. На тушении работают 78 человек, 26 единиц техники. Это силы пожарной безопасности Роснефти и МЧС. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Угрозы распространения огня, как сообщают спасатели, нет.

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