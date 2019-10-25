Пожар из-за пельменей вспыхнул в иркутском жилом доме

Неудачно пожарил пельмешек. Нешуточный переполох вызвал сегодня пожар на улице Ледовского в Иркутске. В пятом часу вечера поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме. На первом этаже здания располагается частный детсад, поэтому туда направили силы по повышенному номеру. Из детского центра персонал эвакуировал 18 детей, а из квартир верхних этажей спасли 12 человек. Как выяснилось, в квартире на втором этаже подросток хотел пожарить пельмени, но неожиданно раскаленное масло вспыхнуло. От испуга ребенок схватил сковородку и попытался выкинуть ее в окно, от чего загорелись шторы и кровать. Подросток закрыл двери, выбежал в подъезд и начал звать на помощь. Соседи по лестничной клетке вызвали пожарных. Площадь очага составила 5 квадратных метров.