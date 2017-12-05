Пострадавших при взрыве перевезли в Иркутск

На вертолете в Иркутск доставили двух пострадавших при взрыве газа в Усть-Куте.

В полете их сопровождали две бригады центра медицины катастроф. Пациентов в тяжелом состоянии доставили в клиническую больницу №3 Иркутска. Как сообщил главный врач медучреждения Анатолий Кузнецов, специалисты ожогового отделения — комбустиологи, окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 3 декабря в одной из квартир жилого дома в Усть-Куте произошел взрыв бытового газа. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, еще один пациент — в стабильном состоянии средней степени тяжести, он получает лечение в больнице Усть-Кута. По предварительным данным, в тот день в квартире велся ремонт. Отделочная бригада монтировала натяжной потолок. Взрыв произошел из-за утечки газового баллона. При этом сам дом не газифицирован.