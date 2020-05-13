Пострадавших от действий продавца несуществующих водительских прав ищут в Иркутской области

В дежурную часть уже обратились несколько заявителей. 33-летний ангарчанин находил желающих оформить водительские права без сдачи экзаменов. Ссылаясь на знакомства в ОВД, он брал предоплату от 20 до 60 тысяч рублей, а затем переставал выходить на связь. Пострадавших может быть значительно больше. Правда, потерпевшие, полагая, что могут стать фигурантами уголовного дела за потенциально коррупционные действия, не обращаются в органы внутренних дел. Полиция призывает граждан позвонить в дежурную часть по Ангарскому городскому округу: 8 (3955) 53-05-15, 8 (964)353-81-78 или 02 (102 с мобильного).