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Посетителей эвакуировали из торгового центра «Сильвер Молл»

30.05.18

Там произошло задымление. Спасатели прибыли уже через несколько минут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сообщают в региональном МЧС, под кровлей здания из за короткого замыкания загорелся силовой кабель. Сотрудников и посетителей «Сильвер Молла» в здание пока не пускают. На месте работают специалисты, им предстоит установить причины возгорания. По факту пожара будет проведена проверка, документы переданы в прокуратуру. «Сильвер Молл» на некоторое время был закрыт из за нарушений требований пожарной безопасности, но 28 апреля вновь возобновил работу.

 

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