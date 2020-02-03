Полторы тонны байкальского омуля изъяли при досмотре автомобиля в поселке Еланцы

В ходе совместной проверки рыбу обнаружили инспекторы ГИБДД и специалисты Россельхознадзора. Байкальского эндемика перевозили в микроавтобусе «Истана». Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки. По предварительным исследованиям, изъятая рыба является омулем. Часть продукции направили в специальную лабораторию для проведения дополнительной экспертизы. На злоумышленников завели уголовное дело.

Игорь МЕДВЕДЕВ, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Установлено, что рыба является, предварительно, омулем. Он был выловлен сетями из озера Байкал. Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная природе, около 20 миллионов рублей.