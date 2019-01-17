Поймать Тулунского насильника помогла его ДНК

Именно сравнительный и лабораторный анализы позволили полиции вычислить подозреваемого в изнасиловании 11 человек. Эксперты-криминалисты со всей России изучили 15 тысяч образцов, которые брали у жителей Тулуна, подходящих под приметы подозреваемого.

«В результате проведенных исследований и экспертиз было установлено, что большая часть преступлений совершена одним преступником. Генотип его стал известен в 2012 году», — сообщила Наталья ДАВЫДОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКЦ ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Спустя семь лет стала известна личность подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель, который работал бульдозеристом. К слову, некоторые жертвы рассказывали, что от мужчины исходил резкий запах топлива. Эта информация была в ориентировках к фотороботу. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Напомним, нападения на женщин в Тулуне происходили с 2000 по 2012 годы. Своих жертв преступник насиловал и, угрожая ножом, забирал у них ценные вещи. От рук подозреваемого пострадали также несколько несовершеннолетних.