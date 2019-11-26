Похитивший девятилетнюю девочку в Иркутске арестован

Мужчина находился в припаркованном автомобиле Toyota Vista на улице Новаторов в Иркутске-II. Увидев девочку, он вышел из автомобиля и силой затолкал ребенка в салон. Крики услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, который находился рядом. Вместе они догнали автомобиль, блокировали его и спасли девочку. Водитель скрылся с места преступления. Но через несколько часов его задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Установлено, что мужчина отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился в марте 2017-го. В настоящее время он арестован. Ему грозит срок от 5 до 12 лет.