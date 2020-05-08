Подростки в Бодайбо катались на льдине по Витиму

По реке на льдине. Такое опасное развлечение устроили себе дети в Бодайбо. Сплавлялись по Витиму, где сильное течение и глубина около трех метров. С берега за этим следили сотрудники МЧС и полицейские, вызванные неравнодушными очевидцами. Пели ли путешественники при этом песню мамонтенка, неизвестно, но в районе городского причала льдину прибило к берегу и экстремалы бросились врассыпную. Двоих из них, 14 и 15 лет, удалось поймать. Их доставили в отделение, где они выслушали лекцию о правилах безопасности на воде. Родителям же беседой отделаться не получится, их ждет штраф. Спасатели уточняют, что катание на льдинах очень опасно. Из-за теплой погоды лед быстро разрушается.