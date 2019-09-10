Подростка, потерявшегося в тайге в Нижнеудинском районе, нашли живым и здоровым

Илья Титорщук 7 сентября отправился в лес вместе с семьей за кедровыми орехами. В тайге люди разделились и договорились встретиться через несколько часов, но к назначенному времени Илья не пришел. Двое суток лес прочесывали свыше 50 полицейских и волонтеров, поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, кинологов. Сегодня днем во время облета территории его заметили спасатели на берегу реки Бирюса в 10 км от места исчезновения. Подростка подняли на борт вертолета, доставили в Нижнеудинскую больницу. Там его осмотрели медики. С молодым человеком все в порядке. Сейчас Илья находится с семьей.