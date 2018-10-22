Подозреваемый в изнасиловании двух школьниц в селе Хомутово объявлен в федеральный розыск

Девочкам по 12 лет, сейчас с ними работают психологи. В образовательных учреждениях намерены усилить меры безопасности.

Этот человек подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. За страшное преступление Сергей Шеремет объявлен в федеральный розыск. Полгода назад 51-летний мужчина освободился из мест лишения свободы, где находился за аналогичное преступление.

Следственными органами следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних лиц. В кратчайшие сроки следователями СКР, криминалистами и сотрудниками уголовного розыска главного управления МВД по иркутской области был установлен подозреваемый. Им оказался житель Иркутского района. В настоящий момент следователями и сотрудниками полиции принимаются все меры направленные на розыск данного мужчины.

Все случилось 19 октября в селе Хомутово. Девочки шли в школу. Обманным путем мужчина заманил школьниц в безлюдное место и угрожал им предметом похожим на заточку или лезвие ножа. После совершения преступления мужчина пригрозил школьницам — никому не сообщать и не звонить, а сам спокойно покинул место происшествия. Через некоторое время дети дозвонились до родителей. Сейчас девочки находятся дома с ними работаю врачи и психологи. В зависимости от их состояния и по решению родителей со второй четверти девочки смогут вновь сесть за парты. Между тем в селе Хомутово сложилась напряженная обстановка.

Татьяна ИГНАТЬЕВА ЖИТЕЛЬНИЦА с. ХОМУТОВО: Очень волнительно , у меня дочке 16 лет. очень за них переживаю. Одно радует, что живем напротив школы, недалеко и там много народу. Сама иду на работу очень волнуюсь, потому что к 7 часам темно. Николай КОЧЕТКОВ ЖИТЕЛЬ с. ХОМУТОВО: Я ничего не слышал, мне просто позвонила жена, сказала — едь в музыкальную школу, забери дочку. мы вроде как договорились что она на автобусе — Нет, говорит, я тебе все дома объясню. Срочно забери ребенка.

Последний урок второй смены в школах села Хомутово заканчивается в 18.50, а последний школьный автобус отправляется в 19.30 в это время на улицах уже темно. Учителя настоятельно просят родителей встречать своих детей из школы. Руководство учреждений обратилось в уполномоченные органы с просьбой установить дежурство на всех вечерних школьных мероприятиях.