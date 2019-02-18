Подозреваемый в грабеже магазина задержан в Черемхово
Главная новость Новости Происшествие Регион

Подозреваемый в грабеже магазина задержан в Черемхово

18.02.19

Грабителя, вооруженного ножом, самоотверженно пытались задержать посетители и продавец магазина в Черемхово. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина в маске выбегает из помещения, его пытается остановить пенсионер. Следом гонится девушка. Но грабителю удается уйти. Чуть позже его задержали полицейские. Дома у 34-летного местного жителя обнаружили похищенные 20 тысяч рублей. Известно, что разбойник уже пять раз привлекался за кражу и грабежи.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.