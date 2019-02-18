Подозреваемый в грабеже магазина задержан в Черемхово

Грабителя, вооруженного ножом, самоотверженно пытались задержать посетители и продавец магазина в Черемхово. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина в маске выбегает из помещения, его пытается остановить пенсионер. Следом гонится девушка. Но грабителю удается уйти. Чуть позже его задержали полицейские. Дома у 34-летного местного жителя обнаружили похищенные 20 тысяч рублей. Известно, что разбойник уже пять раз привлекался за кражу и грабежи.