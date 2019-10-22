Подозреваемый, сбивший пенсионерку в Ангарске, задержан

ДТП с пенсионеркой в Ангарске. Мы получили кадры с задержанным подозреваемым. Напомним, ему 34 года. И накануне он на своем автомобиле дважды наехал на пожилую женщину в 6-м микрорайоне. Сейчас он взят под арест на 15 суток. Был ли он в состоянии опьянения, покажет экспертиза.

— Ваше отношение к ситуации? — Раскаиваюсь в содеянном. Не ожидал, что так получится. Герман СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Что касается пострадавшей, то она госпитализирована. И в зависимости от тяжести полученных травм будет рассмотрен вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности.