Подозреваемый, сбивший пенсионерку в Ангарске, задержан

22.10.19

ДТП с пенсионеркой в Ангарске. Мы получили кадры с задержанным подозреваемым. Напомним, ему 34 года. И накануне он на своем автомобиле дважды наехал на пожилую женщину в 6-м микрорайоне. Сейчас он взят под арест на 15 суток. Был ли он в состоянии опьянения, покажет экспертиза.

 

— Ваше отношение к ситуации?

— Раскаиваюсь в содеянном. Не ожидал, что так получится.

Герман СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Что касается пострадавшей, то она госпитализирована. И в зависимости от тяжести полученных травм будет рассмотрен вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности.

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