Подозреваемых в разбойном нападении на отделение микрозаймов задержали в Иркутске

13 судимостей за 38 лет жизни. Такой послужной список у мужчины, подозреваемого в нападении на отделение микрозаймов в Иркутске-II. По информации пресс-службы регионального управления МВД, в офис вошли двое. Но не для того, чтобы «перехватить до зарплаты». И маски на лицах были не медицинские, а так называемые «балаклавы». Угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, злоумышленники забрали мобильный телефон, 20 тысяч рублей наличными и скрылись. Но ненадолго. По горячим следам один из подозреваемых был задержан на автовокзале. Установили и второго участника. Во время обыска по месту жительства изъяли орудие преступления – сигнальный пистолет. Все подозреваемые ранее судимы. Кстати, по версии оперативников, в помещение заходил возможный сообщник, чтобы осмотреть место будущего преступления, выяснить детали, в том числе и пути отхода. Если вина участников будет доказана, то для одного из них эта судимость станет 14-й. И впервые по статье «Разбой». До этого мужчина отличался склонностью к кражам, мошенничеству и грабежам.