Подозреваемые в нападении на АЗС Ангарска задержаны

Ангарских разбойников, которые напали на АЗС, поймали. Двое неизвестных ночью 30 апреля ограбили автозаправочную станцию в 8 микрорайоне Ангарска. Преступление попало на кадры камеры наблюдения. Видно, пока один злоумышленник стучится в дверь, второй выглядывает из-за угла. После того как кассир открыла, мужчина в маске, угрожая оружием, потребовал отдать ему деньги. В кассе оказалось чуть больше 100 тысяч рублей. Они и стали добычей преступников. Полицейским удалось установить их личность и задержать. Два 24-летних местных жителя уже были судимы за подобные преступления.