Подозреваемую в крупном мошенничестве арестовали в Иркутске

Женщину обвиняют в обмане на 30 миллионов рублей. Она создала финансовую пирамиду, от деятельности которой пострадали более 40 человек из 14 регионов России. Свою корпорацию иркутянка назвала «Ромашка». Все пострадавшие переписывались с обвиняемой в закрытой группе в соцсети. Заключая сделки, они переводили деньги подозреваемой. Одним из последних проектов предпринимательницы стала переработка конопли в промышленных масштабах для изготовления бумаги, биотоплива, одежды, продуктов. Подозреваемую поместили под домашний арест в конце прошлого года, но собранных следователями материалов хватило для изменения меры пресечения. 40-летняя ранее судимая за финансовые махинации создательница корпорации «Ромашка» сейчас находится в следственном изоляторе. Расследование продолжается.