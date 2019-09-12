Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении школьницы задержали в Ангарске

Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении школьницы задержали в Ангарске12.09.19
Его поймали благодаря неравнодушным ангарчанам! Задержан подозреваемый в совершении преступления в отношении школьницы. Вечером 10 сентября в социальных сетях и СМИ появилось изображение подозреваемого в особо тяжком преступлении. Буквально через несколько минут в дежурную часть Ангарска начали звонить люди, которые узнали молодого человека. Это позволило сотрудникам правоохранительных органов в кратчайшие сроки установить личность и задержать его буквально на следующий день. Им оказался 15-летний подросток.
Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время с подростком проводятся беседы, девочка его опознала, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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