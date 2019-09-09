Подозреваемого в разбойном нападении разыскивают в Усолье-Сибирском

Разбойник в перчатках цвета российского флага. В Усолье-Сибирском полицейские просят оказать помощь в установлении личности подозреваемого в разбое. Молодой человек в ночь с 6 на 7 сентября совершил разбойное нападение на продавца магазина, угрожая предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного агентства предполагаемого преступника не застали. Всех, кто узнал мужчину, убедительно просят обратиться в дежурную часть по адресу в Усолье-Сибирском: улица Ленина, 24 или по телефонам 8 (39543) 6-29-66, 51-048.