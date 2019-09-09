Подозреваемого в разбойном нападении разыскивают в Усолье-Сибирском

Подозреваемого в разбойном нападении разыскивают в Усолье-Сибирском

09.09.19

Разбойник в перчатках цвета российского флага. В Усолье-Сибирском полицейские просят оказать помощь в установлении личности подозреваемого в разбое. Молодой человек в ночь с 6 на 7 сентября совершил разбойное нападение на продавца магазина, угрожая предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного агентства предполагаемого преступника не застали. Всех, кто узнал мужчину, убедительно просят обратиться в дежурную часть по адресу в Усолье-Сибирском: улица Ленина, 24 или по телефонам  8 (39543) 6-29-66, 51-048.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.