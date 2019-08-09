Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали09.08.19
Мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, арестовали. Такое решение вынес Иркутский районный суд. Сейчас преступник находится в СИЗО №1 в Иркутске. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Преступление подозреваемый совершил в селе Мамоны. Мужчину задержали 7 августа. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
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