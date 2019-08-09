Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали

09.08.19

Мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, арестовали. Такое решение вынес Иркутский районный суд. Сейчас преступник находится в СИЗО №1 в Иркутске. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Преступление подозреваемый совершил в селе Мамоны. Мужчину задержали 7 августа. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.