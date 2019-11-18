Подозреваемая в создании финансовой пирамиды задержана в Иркутске

Ромашка как символ обмана на 30 миллионов рублей. Иркутянка создала финансовую пирамиду, от деятельности которой пострадали более 40 человек из 14 регионов страны. Подозреваемую задержали. Женщина создала закрытую группу «Корпорация «Ромашка». Участники заключали различные сделки и перечисляли деньги руководителю проекта. Дивиденды отдельных сделок доходили до 65%. Было обязательное условие: внести средства на счет получателя платежа от его же имени, а после расторгнуть договор. Таким образом человек, отправивший деньги, не мог потом доказать этого в суде, ведь у него не было ни соглашения, ни подтверждения финансовой операции. В мае «Корпорация «Ромашка» заявила о приостановлении выплат и переквалификации на производство бумаги, биотоплива, косметики и одежды из технической конопли.

— Все было стабильно какой-то год, потом она в одночасье перестала платить. А потом, когда люди уже, как у нас получается, все начали с рубля, а потом дошли до миллионов. И уже большая куча денег была в этом проекте, а ничего не возвращалось.

— Там сначала были маленькие вклады, буквально тысяча рублей. Потом она сказала, что возиться с такими копейками себе дороже и подняла входную сумму. Но люди все равно вступали, участвовали.