Почти полмиллиона рублей за сутки украли мошенники со счетов доверчивых жителей Иркутской области

Схема обмана несложная. Людям звонят с номера, который начинается на 8800, якобы из банка и сообщают: «На вашем счете зарегистрирована подозрительная активность, но мы предотвратили незаконное списание средств». Далее предлагают заблокировать карту, попутно уточняя, сколько точно денег там лежит. Затем перезванивают с другого номера и просят назвать различные данные и коды, чтобы разблокировать карту. Так лишились денег пять человек из Тулуна, Тайшета, Бодайбо, Братска и Железногорска-Илимского. Манера разговора мошенников ввела их в заблуждение.

— Зафиксированы несанкционированные действия, то есть был выполнен вход с IP-адреса в городе Владивосток, где вы ранее никогда не заходили, после чего банк отклонил две попытки перевода, то есть данные действия, я так понимаю, не вам принадлежат?

— Нет, не мне.

— Фиксирую вашу информацию. Скажите, карта нашего банка не утеряна, у вас находится?

— Да.

— Фиксирую вашу информацию. СМС-уведомления о зачислениях и списаниях поступают регулярно вам?

— Да, поступают.

— Хорошо, я тогда фиксирую заявку как мошеннические действия, протокол 53/2 — хищение персональных средств клиента третьими лицами. То есть сейчас ее нужно корректно отклонить, юридический отдел возобновит доступ в ваш интернет-банкинг, а также поставит защиту на ваши карты. То есть сейчас для авторизации этой заявки под запись разговора что вам будет удобно предоставить: код клиента или номер действующей вашей карты, слушаю вас?