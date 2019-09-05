Почти полмиллиона рублей за сутки украли мошенники со счетов доверчивых жителей Иркутской области

Почти полмиллиона рублей за сутки украли мошенники со счетов доверчивых жителей Иркутской области

05.09.19

Схема обмана несложная. Людям звонят с номера, который начинается на 8800, якобы из банка и сообщают: «На вашем счете зарегистрирована подозрительная активность, но мы предотвратили незаконное списание средств». Далее предлагают заблокировать карту, попутно уточняя, сколько точно денег там лежит. Затем перезванивают с другого номера и просят назвать различные данные и коды, чтобы разблокировать карту. Так лишились денег пять человек из Тулуна, Тайшета, Бодайбо, Братска и Железногорска-Илимского. Манера разговора мошенников ввела их в заблуждение.

 

— Зафиксированы несанкционированные действия, то есть был выполнен вход с IP-адреса в городе Владивосток, где вы ранее никогда не заходили, после чего банк отклонил две попытки перевода, то есть данные действия, я так понимаю, не вам принадлежат?

— Нет, не мне.

— Фиксирую вашу информацию. Скажите, карта нашего банка не утеряна, у вас находится?

— Да.

— Фиксирую вашу информацию. СМС-уведомления о зачислениях и списаниях поступают регулярно вам?

— Да, поступают.

— Хорошо, я тогда фиксирую заявку как мошеннические действия, протокол 53/2 — хищение персональных средств клиента третьими лицами. То есть сейчас ее нужно корректно отклонить, юридический отдел возобновит доступ в ваш интернет-банкинг, а также поставит защиту на ваши карты. То есть сейчас для авторизации этой заявки под запись разговора что вам будет удобно предоставить: код клиента или номер действующей вашей карты, слушаю вас?

 

В подобном случае следует немедленно прекратить разговор и самим перезвонить в банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты. С начала года только в Иркутской области так обманули почти 400 человек.

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