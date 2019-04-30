Почти 80% возгораний леса в Иркутской области происходит по вине населения

Особый противопожарный режим действует в 22 южных и центральных лесничествах области. За время его действия на землях фонда зарегистрировано 82 лесных пожара общей площадью около пяти тысяч гектаров. Почти 80% возгораний происходит по вине населения. Это неконтролируемые отжиги травы, сжигание мусора и неосторожное обращение с огнем. Сегодня на областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций под руководством председателя правительства Руслана Болотова совместно с представителями МЧС и главами муниципалитетов обсудили вопросы противопожарной обстановки накануне праздничных дней. Майские праздники — время особой готовности. Люди уходят на длинные выходные, а значит, не исключены пикники в городских лесах, прибрежных зонах и на дачных участках.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодняшний день мы с вами видим, какая складывается погодная обстановка на территории Иркутской области. В соответствии с этим предпосылок для возникновения пожаров достаточно. Наша с вами задача, которую мы должны неукоснительно исполнить, — обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения. Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Продолжаем работу по патрулированию населенных пунктов, работают постоянно патрульные группы, всего сформировано 1382 таких групп из более чем 5000 человек. В ходе рейдов было выявлено 262 возгорания, по которым приняты меры.

Специалисты проводят беседы, лекции с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Тем временем Руслан Болотов поручил главам муниципалитетов обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц в каждой территории.