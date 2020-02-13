Почти 25 миллионов рублей составил ущерб от незаконной добычи омуля в Ольхонском районе с начала этого года

Только по последнему эпизоду правоохранители изъяли более 300 килограммов рыбы. Всего же с января 2020-го при совместной работе сотрудников прокуратуры, ФСБ и уголовного розыска удалось пресечь перевозку порядка 7 тысяч хвостов эндемика, выловленных браконьерами. Возбуждено уголовное дело.

Маргарита ФИЛАТОВА, ПРОКУРОР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Прокуратурой Ольхонского района в ходе совместных действий с уголовным розыском и отделом УФСБ пресечены факты незаконной добычи омуля из озера Байкал в порядке около 7000 хвостов на сумму около 25 миллионов рублей. Принимаются меры по возбуждению своевременного и качественного уголовного дела.