Почти 25 миллионов рублей составил ущерб от незаконной добычи омуля в Ольхонском районе с начала этого года

Почти 25 миллионов рублей составил ущерб от незаконной добычи омуля в Ольхонском районе с начала этого года13.02.20
Только по последнему эпизоду правоохранители изъяли более 300 килограммов рыбы. Всего же с января 2020-го при совместной работе сотрудников прокуратуры, ФСБ и уголовного розыска удалось пресечь перевозку порядка 7 тысяч хвостов эндемика, выловленных браконьерами. Возбуждено уголовное дело.
Маргарита ФИЛАТОВА, ПРОКУРОР ИРКУТСКОГО РАЙОНА:
Прокуратурой Ольхонского района в ходе совместных действий с уголовным розыском и отделом УФСБ пресечены факты незаконной добычи омуля из озера Байкал в порядке около 7000 хвостов на сумму около 25 миллионов рублей. Принимаются меры по возбуждению своевременного и качественного уголовного дела.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.