По факту поджога автомобиля главы Шелехова Сергея Липина возбуждено уголовное дело

Жители четвертого квартала проснулись в субботу в четыре утра. Под окнам одного из подъездов горел белый «Инфинити».

Очевидцы вызвали спасателей, к их приезду горел салон машины и моторный отсек. Возгорание ликвидировали за 6 минут. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога.» Руководитель города металлургов связывает поджог со своей профессиональной деятельностью. Вот что он написал у себя в социальных сетях, цитата: «Мы начали тотальную проверку земельных участков, как результат, всем недобросовестным и далеко не бедным арендаторам пришлось заплатить земельный налог. Закупки и аукционы стали прозрачными и честными. Город меняется и не всем это нравится. Трудности говорят о том, что путь выбран верный. Интересы города и каждого жителя должны быть на первом месте» — конец цитаты.