По факту поджога автомобиля главы Шелехова Сергея Липина возбуждено уголовное дело
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По факту поджога автомобиля главы Шелехова Сергея Липина возбуждено уголовное дело

20.08.18

Жители четвертого квартала проснулись в субботу в четыре утра. Под окнам одного из подъездов горел белый «Инфинити».

 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидцы вызвали спасателей, к их приезду горел салон машины и моторный отсек. Возгорание ликвидировали за 6 минут. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога.» Руководитель города металлургов связывает поджог со своей профессиональной деятельностью. Вот что он написал у себя в социальных сетях, цитата: «Мы начали тотальную проверку земельных участков, как результат, всем недобросовестным и далеко не бедным арендаторам пришлось заплатить земельный налог. Закупки и аукционы стали прозрачными и честными. Город меняется и не всем это нравится. Трудности говорят о том, что путь выбран верный. Интересы города и каждого жителя должны быть на первом месте» — конец цитаты.

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